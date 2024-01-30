 تقرير عبري: القصف غير المسبوق على غزة يهدد بنفاد سلاح قوات الجيش الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير عبري: القصف غير المسبوق على غزة يهدد بنفاد سلاح قوات الجيش الإسرائيلي

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 9:42 ص
أفاد تقرير لموقع عبري، بوجود أزمة شح ذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي بسبب الهجمات غير المسبوقة من القصف على قطاع غزة؛ ما يهدد بنفاد خزينة السلاح في حرب مستقبلية على غرار حرب متوقعة مع المقاومة بجنوب لبنان.

وقال موقع كالكاليست، إنه رغم عدم تصريح جيش الاحتلال رسميا بالأزمة، ولكن الجنرال اليعازر توليدانو، أكد أن الطيران الإسرائيلي يقتصد في القذائف الشهر الماضي؛ للحفاظ على المخزون.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال نصا إن إسرائيل تحتاج السلاح والسلاح والسلاح، ثم قال بمناسبة أخرى إن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على نفسها دون الدعم العالمي لتوفير السلاح.

وأشار التقرير، إلى إلغاء إسرائيل صفقات تصدير سلاح بملياري ونصف دولار وعقدت صفقات لاستيراد سلاح بملياري دولار ما يدل على توفر الأموال اللازمة للسلاح وشح السلاح المتواجد.

وأوضح التقرير، أن كلا من الجيش الإسرائيلي والجيش الأوكراني من قبل استنزفا مخزون السلاح لدى الدول الغربية؛ ما صعب عملية دعم كل منهما بالسلاح الغربي.

وحذر التقرير، من خطورة تراجع مخزون الذخيرة الإسرائيلية في حروب مستقبلية مثل الحرب المتوقعة مع المقاومة اللبنانية.

جدير بالذكر أن الإعلام الإسرائيلي والحكومة الاحتلال يرددان مزاعم بنفاد مخزون صواريخ المقاومة الفلسطينية؛ لتسويقه كإنجاز عسكري.

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