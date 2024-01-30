سياسيون ألمان يضغطون على شولتس لتسليم أوكرانيا صواريخ توروس

يكثف سياسيون من شريكي الحكومة الألمانية في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز "توروس" إلى أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس البوندستاج، كاترين جورينج-إيكاردت، من حزب الخضر لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء: "يجب أن نسلم صواريخ كروز توروس بسرعة".

وأضافت: "يجب على ألمانيا تقييم نفسها على ما وعدنا به، وقد وعدنا بأننا سنقدم كل ما في وسعنا وهذا ما تحتاجه أوكرانيا. توروس هي ما لدينا وما تحتاجه أوكرانيا الآن".

ويتبنى زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر كريستيان دور وجهة نظر مماثلة.

وقال للصحيفة: "أعتقد أنه سيكون من المعقول والصواب دعم أوكرانيا بصواريخ كروز توروس" لأن ما تحتاجه أوكرانيا هو مساعدة عسكرية للدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وكانت أوكرانيا قد طلبت رسميا صواريخ كروز توروس من الحكومة الألمانية في مايو من العام الماضي. ويمكن للأسلحة أن تصيب أهدافا تبعد 500 كيلومتر بدقة كبيرة.