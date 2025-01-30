مسؤول: المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار ريجان كانت في رحلة تدريبية

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قال مسؤول إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني قرب العاصمة واشنطن كانت في رحلة تدريبية.

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 0500 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت جرينتش).

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفا إياه بـ"المروع".

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

وأكاد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

وأفادت قناة "إن بي سي" بانتشار جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث.