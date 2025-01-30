إعلام عبري: وقف إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون حتى إشعار آخر

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقف عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون، ضمن الدفعة الثالثة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل، حتى إشعار آخر.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر سياسي قوله: «قررنا تجميد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب مشاهد المحتجزين القادمة من خانيونس».

فيما قالت وكالة «رويترز»، إن إسرائيل أعطت توجيهات للحافلات التي تقل أسرى فلسطينيين مقرر الإفراج عنهم، بالعودة إلى السجون.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة بـ«الصادمة»، مطالبًا الوسطاء بضمان عدم تكرارها.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، قائلًا: «أنظر بخطورة بالغة للمشاهد الصادمة أثناء إطلاق سراح رهائننا، فهي دليل آخر على قسوة حركة حماس».

وطالب الوسطاء بضمان عدم تكرار تلك المشاهد، وضمان سلامة المحتجزين الإسرائيليين، مُهددًا بـ«قتل كل من يتجرأ على إيذاء الرهائن».

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الخميس، المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس في خان يونس، وذلك ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل.

وأجريت مراسم التسليم وسط انتشار عسكري مكثف لعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وفي وقت سابق، استقبلت فرق الصليب الأحمر التي وصلت غزة، المجندة لإسرائيلية آجام بيرجر من جباليا، على أن يطلق مقابلها نحو 30 أسيراً فلسطينياً.

وأكد الجيش الإسرائيلي تسلمه بيرجر، مضيفا أنها توجهت للقاء والديها.

وأعلنت كتائب القسام مساء الأربعاء، أنها ستفرج اليوم عن 3 أسرى، مقابل 110 أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



