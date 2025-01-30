رئيس مياه المنيا يستقبل مسئولي السلامة والصحة المهنية لمناقشة آليات تنفيذ الأعمال خلال الفترة المقبلة

استقبل المهندس ميلاد بشري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لجنة من أخصائيين الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية؛ لمناقشة آليات تنفيذ الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بشري، أن ذلك يأتي في إطار خطة المرور الدورية للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتقديم الدعم الفني للشركات فى مجال السلامة والصحة المهنية، وفي إطار الدور المنوط بها للمراجعة الداخلية والتفتيش ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للشركات.

وقامت اللجنة بالمرور على مواقع مختلفة تضمنت محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف، حيث تم المرور في كل موقع على عنابر الكلور والمعمل وكذلك المولد والديزل والتأكد من توافر مهمات الوقاية الشخصية، والتأكد من اتباع العاملين إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية في حالات الطوارئ المختلفة، ومراجعة صلاحية معدات مكافحة الحريق وتواجدها بالمكان المناسب، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة، كما تم التنبيه على إلزام المقاولين باشتراط السلامة والصحة المهنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن التدريب الميداني له أولوية كبيرة وسيتم عقد مجموعة من البرامج التدريبية العملية بالاستعانة بخبراء الشركة القابضة في مجال السلامة والصحة المهنية لإكساب المتدربين المهارات العملية اللازمة أثناء إجراءات الطوارئ وتنمية مهاراتهم في كيفية السيطرة على تسرب غاز الكلور والعمل الأمن في الأماكن المحصورة ومكافحة الحريق، ورفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الوعي والتدريب على ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية.