اعتقال ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما بناء على اتهامات بالإرهاب

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ألقي القبض على دودوزيلي زوما - سامبودلا ابنة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما، ومن المتوقع أن تمثل أمام القضاء اليوم الخميس، لمواجهة اتهامات بالإرهاب.

وتواجه زوما - سامبودلا وهي أيضا عضوة بالبرلمان الجنوب أفريقي، اتهاما بالتحريض على العنف خلال أعمال الشغب في يوليو 2021 وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة أكثر من 350 شخصا.

وذكرت الشرطة، أن زوما - سابودلا نفسها للشرطة اليوم الخميس؛ لمواجهة اتهامات بموجب "قانون حماية الديمقراطية الدستورية ضد الإرهاب والأنشطة ذات الصلة" والتحريض على العنف.

وأكد حزبها السياسي، أن زوما - سامبودلا سوف تمثل أمام المحكمة اليوم.

وسُجن الرئيس السابق زوما لتحدي أمر قضائي بالإدلاء بشهادته أمام تحقيق يتعلق بالفساد.

وعقب ذلك، قامت الحشود الغاضبة بنهب المتاجر وإشعال النيران عمدا وتدمير الممتلكات على نطاق واسع.

وألقت السلطات القبض على أكثر من خمسة آلاف شخص.

وجرى اتهام زوما - سامبولا بالتشجيع على الاضطرابات دعما لوالدها.