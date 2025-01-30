وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، كان في مقدمة مستقبلي الأمير لدى وصوله مطار دمشق الدولي، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد من المسئولين وأعضاء السفارة القطرية في دمشق.

وتأتي الزيارة عقب يوم من إعلان قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا، وإلغاء العمل بدستور عام 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

سمو الأمير المفدى يصل إلى العاصمة دمشق في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي مقدمة مستقبليه أخوه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية. #قطر #سوريا https://t.co/E9B20zdtGF pic.twitter.com/XTOZLBPbDb — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) January 30, 2025

وفي 16 يناير الجاري، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشرع، في العاصمة السورية دمشق.

وقبل ذلك، أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها في يوليو 2011.

وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.