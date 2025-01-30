إمبراطور وإمبراطورة اليابان يزوران منغوليا في يوليو

قالت مصادر حكومية في اليابان، اليوم الخميس، إن الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، يعتزمان القيام بزيارة رسمية إلى منغوليا لمدة أسبوع، في مطلع يوليو المقبل.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن الرحلة ستكون الرسمية الثالثة التي يقوم بها الإمبراطور والإمبراطورة إلى الخارج، لتعزيز حسن النية الدولية منذ تولي ناروهيتو العرش، وذلك بعد أن قاما بزيارتين إلى إندونيسيا في عام 2023 وإلى بريطانيا في العام الماضي.

وكان الإمبراطور قد سافر من قبل إلى منغوليا في عام 2007، بصفته وليا للعهد، للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جدير بالذكر أنه بعد الحرب العالمية الثانية، نقل الجيش السوفييتي نحو 14 ألف معتقل ياباني إلى منغوليا، وفقد أكثر من 1700 معتقل حياتهم.