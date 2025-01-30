حماس: نتعامل بندية كاملة مع الاحتلال في تنفيذ تفاصيل الاتفاق

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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة أجبرت الاحتلال على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه، بالإفراج عن أصحاب المؤبدات.

وأضاف في تصريحات نشرتها الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «نتعامل بندية كاملة مع الاحتلال في تنفيذ تفاصيل الاتفاق، وأجبرناه على مواصلة مراحل عملية التبادل».

وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني بصموده الأسطوري، مسنوداً بالمقاومة الباسلة، هو صاحب الإنجاز الذي يرسم معالمه اليوم».

وواصل: «نجري التبادل في مخيم جباليا التي تعرضت لإبادة كاملة، لتقول الجماهير إنها متمسكة بكل ذرة تراب من أرضها ولن تخرج منها».

وأكد أن «هذا الالتفاف الجماهيري في عملية التبادل يؤكد فشل كل محاولات الاحتلال لفصل المقاومة عن جماهير الشعب الفلسطيني».

وتسلم الصليب الأحمر، اليوم الخميس، المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وجادي موزيس في خان يونس، وذلك ضمن الدفعة الثالثة لصفقة التبادل.

وأجريت مراسم التسليم وسط انتشار عسكري مكثف لعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي».

وفي وقت سابق، استقبلت فرق الصليب الأحمر التي وصلت غزة، المجندة لإسرائيلية آجام بيرجر من جباليا، على أن يطلق مقابلها نحو 30 أسيراً فلسطينياً.

وأكد الجيش الإسرائيلي تسلمه بيرجر، مضيفا أنها توجهت للقاء والديها.

وأعلنت كتائب القسام مساء الأربعاء، أنها ستفرج اليوم عن 3 أسرى، مقابل 110 أسرى فلسطينيين.

وجاء ذلك ضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.