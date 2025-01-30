وزير الرياضة السعودي: نتفاوض مع فيفا لإقامة مونديال 2034 في الشتاء

أكد وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، أن هناك محاولات لإقامة كأس العالم التي تحتضنها بلاده في عام 2034 خلال فصل الشتاء.

وفازت السعودية في الشهر الماضي بحق استضافة كأس العالم 2034 بالتزكية، ومن المتوقع ألا تقام البطولة في الصيف في ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة في الشرق الأوسط.

وبشأن موعد إقامة البطولة، قال الأمير عبد العزيز "هذا موضوع مطروح للنقاش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأثق أن القرار النهائي سيتعلق بأفضل خطوة تضمن أفضل تجربة للجمهور".

وأشار أيضا إلى نجاح قطر في تنظيم كأس العالم في الشتاء في نوفمبر وديسمبر 2022، مضيفا "لم يؤثر إقامة كأس العالم في هذا الموعد على عمل أي شخص أو جهة بشكل كبير".

وواصل وزير الرياضة السعودي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان على شبكة يوتيوب، اليوم الخميس "زعم البعض أن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم أفضل كثيرا من إقامته في نهاية الموسم، لأن اللاعبين يكونون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية".

وشدد "بصراحة لا أعرف ما هو القرار النهائي بشأن موعد البطولة، أمامنا مشوار طويل، وقد يتغير شكل الدوريات خلال السنوات العشر القادمة".

واستدرك "لكن تجربة مونديال قطر 2022 أكدت أن هذا الخيار مطروح، ولم يؤثر على أحد، بينما تبقى الشكوى مستمرة من اللاعبين بسبب ضغط المباريات في الموسم الواحد".

واختتم تصريحاته "لذا فإننا في نقاش مفتوح مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ قرار مشترك يصب في مصلحة الجميع".