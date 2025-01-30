لوفتهانزا تشتري 10% من أسهم شركة إير بلطيق اللاتفية

وافقت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا على شراء حصة أقلية في شركة الطيران اللاتفية أير بلطيق.

وقالت الشركة الألمانية إنها وقعت اتفاقا لشراء 10% من أسهم أير بلطيق القابلة للتحويل مقابل 14 مليون يورو (6ر14 مليون دولار). وستحصل لوفتهانزا على مقعد في مجلس الإشراف على الشركة اللاتفية المملوكة للدولة.

وعن الجانب اللاتفي وقعت وزارة النقل على الاتفاق.

ويدير إير بلطيق المدير الألماني مارتن جوس منذ 2011.

تستند الصفقة الأخيرة إلى شراكة قائمة بين الشركتين وسوف تتيح للوفتهانزا تأجير المزيد من الطائرات وأطقم العمل مع أير بلطيق.

وستتيح الصفقة للشركة الألمانية تحسين جودة شبكة خطوطهاوالدخول إلى أسواق جديدة بحسب بيان لوفتهانزا جروب.

يوجد مقر أير بلطيق في العاصمة اللاتفية ريجا وهي أكبر شركة طيران في دول البلطيق الثلاث لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. وتسير طائراتها من ريجا إلى 70 وجهة أخرى وتمتلك أسطولا يتكون من 50 طائرة أيرباص أيه 220.

يذكر أن شركة الطيران اللاتفية تستعد منذ فترة لطرح عام أولي لأسهمها وبعده ستتحول الأسهم القابلة للتحويل التي اشترتها لوفتهانزا إلى أسهم عادية.