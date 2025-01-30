أدان النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المحاولات الإعلامية المريبة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام واستهداف موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو النصر، في بيان له، أن هذا التلاعب الإعلامي يتزامن مع تصريحات الرئيس السيسي القوية التي ترفض بشكل قاطع أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، ويعكس تواطؤًا يهدف إلى زعزعة الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى إعلان مصر مرارًا وتكرارًا أنها لن تكون جزءًا من أي مؤامرة تسعى لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهلها، كما أن الرئيس السيسي قد أكد مرارًا أن أمن مصر القومي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني لن يكونا عرضة لأية مساومات أو تهديدات.

واختتم حديثه قائلاً: "الشعب المصري بكل أطيافه يقف وراء قيادته السياسية في مواجهة أي محاولات للمساس بسيادة مصر، والتاريخ سيكتب أن مصر كانت وستظل الحصن الأمين للحقوق الفلسطينية، وأن القيم الإنسانية التي ندافع عنها لن تنكسر أمام أي محاولات للنيل منها".