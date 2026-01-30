نظَّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالية ثقافية متميزة بجناح الطفل بعنوان «شخصيات تاريخية قد لا تعرفها»، من خلال مجلة الفردوس التي يصدرها المجلس، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، في إطار جهوده المتواصلة لنشر الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال، وبناء شخصيتهم على أسس معرفية وتربوية راسخة.

أُقيمت الفعالية في سياق التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس التكامل المؤسسي في دعم الأنشطة الثقافية الموجَّهة للنشء.

وأدارت الحوار الدكتورة هدى حميد - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسئولة ملف الطفل بوزارة الأوقاف، حيث جاءت الفعالية في أجواء حوارية تفاعلية اعتمدت على طرح الأسئلة والنقاش المباشر مع الأطفال، بما أسهم في جذب انتباههم وتحفيز مشاركتهم الإيجابية.

وتناولت الفعالية عددًا من الشخصيات التاريخية المصرية باعتبارها مدخلًا تربويًّا وإبداعيًّا لاكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية قدراتهم التعبيرية والخيالية، مع تسليط الضوء على القيم والمعاني الإنسانية والتربوية التي تحملها هذه الشخصيات، وأثرها في بناء الشخصية، وغرس مفاهيم الخير والرحمة والتفكر، وتعزيز الارتباط بالتاريخ المصري بأسلوب مبسط وجاذب للفئة العمرية المستهدفة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الأطفال وأولياء الأمور من خلال الأسئلة والمداخلات، في مشهد يعكس نجاحها، ويؤكد أهمية الشراكة بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة في دعم الأنشطة الثقافية الموجَّهة للطفل، وترسيخ دور معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ منصةً فاعلة لبناء الوعي وتنمية المواهب منذ الصغر.

وأكدت الفعالية أهمية توظيف التاريخ في إثراء عقول النشء، وتنمية وعيهم الثقافي والوطني، وبناء علاقة إيجابية بين الطفل وتراثه الحضاري، بما يسهم في تشكيل شخصية متوازنة واعية بهويتها وقيمها.