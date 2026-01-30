عبد الله السلام يكتب عن «سمعان الخليوي واللعب مع الكبار»

تحت عنوان «سمعان الخليوي واللعب مع الكبار» كتب الكاتب الصحفي عبد الله السلام مقالًا صحفيًا بجريدة المصري اليوم، أمس الخميس، تناول فيه رواية «رحلة سمعان الخليوي» للدكتور أحمد جمال الدين موسى، الصادرة حديثًا عن دار الشروق، متوقفًا عند عالمها السردي ودلالاتها الفكرية، ومحللًا أبعادها السياسية والإنسانية، قبل أن يمضي في قراءة تفصيلية للنص الروائي وما يطرحه من أسئلة تتجاوز الحكاية إلى الواقع.

وتنشر «الشروق» نص المقال كاملًا كما ورد:

«لن تزدهر أحوالك أبداً يا سمعان إذا سرت وحيدا منفردا بعيدا عن تشجيع وحماية الثعالب والذئاب... بدونهم أنت مجرد فرد نكرة، متواضع القدر، لا ضامن لحقوقك ولا فرصة لتحقيق طموحاتك.. ريشة هشة تتلاعب بها الرياح وتعصف بها الأنواء». هكذا همهم سمعان الخليوى بطل رواية «رحلة سمعان الخليوى» للدكتور أحمد جمال الدين موسى الأديب الكبير والمفكر القدير والوزير الأسبق. الرواية الصادرة عن «دار الشروق»، تقدم نموذجًا لشاب ريفى بسيط جرى فى حياته جرى الوحوش، وشقى سنوات طويلة.. لعبت برأسه طموحات كبيرة وطاردته أحلام واسعة. غير أن الدنيا انقلبت عليه فجأة. فقد المال والسمعة والصحة والحياة أيضا.

لكن الرواية، وهذا هو الأهم، تكشف عن الكيفية التى تُدار بها الأعمال فى قطاع العقارات. لابد من «كفيل» يأخذ بيد من يدخل هذا القطاع حتى يصل إلى القمة. يكون تحت رعايته. يذلل له الصعاب مع البنوك والجهات الرسمية، ويُغطى على كل تجاوزاته. هذا الرجل كان سعيد الجبرى الذى قال لسمعان: «سأحقق لك مبتغاك، لكن يتعين علينا منذ البداية وضع النقاط فوق الحروف، فأنت تصبو الآن إلى اللعب مع الكبار متجاوزًا مرحلة اللعب مع الصغار». المقابل ٥٠٪ من الأرباح. يحذر الجبرى سمعان من عدم الانصياع قائلا: «هل كنت تعتقد بسذاجة أن الدولة صماء عمياء لا تسمع ولا ترى، لاهية عنك وعن نشاطك وأفعالك».

كانت البداية عادية. سمعان ريفى عانى القيود. لم يكمل تعليمه، لكنه تفوق فى التطوع العسكرى. سافر إلى فيينا للعمل فى حراسة السفارة المصرية. اكتسب خبرة وتطورت شخصيته. لم يعد ذلك الساذج الخشن. عاد شخصا آخر. احتفظ بصفات الريف الإيجابية كالعمل الشاق والأمانة وعدم تجاوز القانون. لكن مع الرغبة فى الصعود وإغراء المال والتطلع للمكانة، نسى تلك المبادئ واحدًا تلو الآخر. وجد بيئة العقارات مشجعة على التهرب الضريبى والعملاء المشبوهين والشقق المفروشة. كلما زادت أرباحه تراكمت تجاوزاته وخروجه على القانون. كان هناك من يغطى عليه. وكل شىء بمقابل. وصل إلى دائرة النخبة فى قطاع العقارات. قال له الجبرى: «مصلحتنا معك تستلزم جلوسك فى المجلس (البرلمان). كل ما ستنفقه (على الانتخابات) ستعوضه سريعا، بل وستكسب أضعافه خلال فترة نيابتك. كثير ممن سبقوك من رجال الأعمال فعلوا ذلك.

سمعان ليس فقط نموذجًا لأقطاب العقارات بل للنشاط الاقتصادى بشكل عام. منذ الانفتاح الاقتصادى منتصف السبعينات، تحددت قواعد اللعبة وتراجعت قيم العصامية واحترام القانون وابتعاد رجال الأعمال عن السياسة، وابتعاد السياسيين عن دوائر الأعمال. بعد أن تقرأ الرواية، ستقول لنفسك: رأيتُ أو قرأتُ عن هذا الشخص من قبل. الواقع ملىء بأمثال سمعان الخليوى، الذى ظل يحمل لقب الحاج. المؤلف قدم نهاية مأساوية للبطل. خلافات أسرية طاحنة وتمرد من الابنة وانقلاب السلطة عليه. ثم وفاته بعد أن تلاشت ثرواته الهائلة. لكن هذه النهاية فردية. هناك كثيرون شقوا طريقهم بنفس أسلوب سمعان. ولم ينتهوا مثله. على العكس تمامًا.. راكموا ثروات شاب تكوينها علامات استفهام كثيرة، وورثوها لأولادهم الذين مازالوا يسيرون على نفس المنوال.