نظم متحف شرم الشيخ، ورشة فنية تعليمية للأطفال تحت شعار "الأرض في حمايتنا"، وذلك في إطار دور المتحف التوعوي والمجتمعي في نشر مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة استهدفت الأطفال من 6 حتى 14 عاما، ليتعرفوا على أهمية حماية كوكب الأرض، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، مثل ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل المخلفات، ودعم ثقافة إعادة التدوير، بطريقة مبسطة وفاعلية تتناسب مع المرحلة العمرية للمشاركين في الورشة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن فعاليات الورشة تضمنت جانب نظري عبارة عن حوار مفتوح مع الأطفال حول دورهم في حماية البيئة، أعقبه تجديد عهد أصدقاء الاستدامة من خلال تعهّد جماعي يعكس شعورهم بالمسؤولية تجاه الأرض.

وأشار إلى أنه في الجانب العملي الفني، شارك الأطفال في تنفيذ لوحة فنية ملونة جماعية عبّرت عن شعار الأرض في حمايتنا، حيث استخدموا الرموز البيئية والألوان للتعبير عن رؤيتهم لكوكب نظيف وآمن، موضحا أن الجانب النظري يسهم بدرجة كبيرة في ترسيخ مفهوم ان الفن يمكن ان يكون رسالة قوية لحماية الطبيعة لدى الأطفال.

وأكد ان إدارة المتحف تحرص على تنظيم هذه الورش ضمن سلسلة الأنشطة التعليمية التي تؤكد على دور المتحف في الربط بين التعليم و الفن والوعي البيئي، وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال.