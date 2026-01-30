محافظ الشرقية يفتتح مسجد أم كلثوم في أبو كبير

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مسجد "أم كلثوم" بقرية شنن بمركز أبو كبير؛ عقب أعمال الإحلال والتجديد التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية وبتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه.

ويضم المسجد طابقين، الطابق الأول يضم مصلى للرجال على مساحة 270 مترا، والطابق الثاني يشمل صحن المسجد ومصلى للسيدات على مساحة 75 مترا، لاستقبال المصلين في أجواء روحانية مناسبة.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف، والسيد عبدالرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي.

وأكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

وأدى المحافظ ومرافقوه صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، حيث تضمنت الشعائر تلاوة آيات من الذكر الحكيم وخطبة الجمعة التي ألقى خلالها وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية كلمة عن بطولات رجال الأمن في الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدا تضحياتهم العظيمة في حماية أمن البلاد ورفعتها، كما قدم التهنئة لجموع المصلين بمناسبة قرب ذكرى ليلة النصف من شعبان. واختتمت الخطبة بالدعاء لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والاستقرار والرخاء.

وعقب الانتهاء، التقى المحافظ الأهالي وقدم التهنئة لهم بمناسبة افتتاح المسجد، مشيدا بدور المشاركة المجتمعية لأبناء المحافظة في إقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية، وبالتعاون المثمر بين مديرية الأوقاف والمحافظة في تجهيز وفرش المساجد لتصبح منارات علمية ودعوية تسهم في بناء الإنسان والمجتمع، واستمع لمطالب الأهالي موجها رئيس المركز باتخاذ اللازم بشأنها.