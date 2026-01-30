أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جرى تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"؛ لتوعية سائقي محافظة المنيا بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك في إطار الخطة القومية التي ينفذها الصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسئولية أثناء القيادة.

واستهدفت فعاليات المبادرة أكثر من 4000 سائق بمختلف مواقف النقل بالمحافظة، حيث تضمنت التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم (16023)، إلى جانب توضيح الأضرار الصحية والنفسية للمواد المخدرة، وتأثيرها المباشر على السائق أثناء القيادة، بما يُشكّل خطرا على الأرواح والممتلكات.

كما شملت الفعاليات توزيع مطبوعات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع السلوكيات الإيجابية، والتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظا على سلامة السائقين والمواطنين.

وشارك في تنفيذ فعاليات التوعية كلا من أسامة حسني، مشرف إدارة مواقف المنيا، وأشرف عبدالفتاح، مدير إدارة مشروع المواقف، ومحمد سعد، مسئول الكاميرات بالمواقف، وعلاء أحمد، مسئول الشئون الإدارية، إلى جانب إسراء رفعت، منسقة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا.