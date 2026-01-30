إغلاق ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية في شمال سيناء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أغلقت الجهات المختصة بوغاز ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة، اليوم الجمعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة تتمثل في تزايد حركة الرياح المحملة بالأتربة في كل مراكز العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل.

وترفع محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية غير المستقرة في جميع المراكز، فيما تراقب غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة الأوضاع بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والقطاعات الخدمية، وهي الكهرباء والموارد المائية والمياه والصرف الصحي.

وناشدت مجالس المدن المواطنين توخي الحذر، وعدم السير قرب أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية، وكذلك الحذر عند قيادة السيارات على الطرق.