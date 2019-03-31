الحزب الحاكم في السودان يضع رؤية مستقبلية لما بعد الرئيس البشير

شرع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في وضع رؤية لمستقبل الحزب، بعد تفويض الرئيس السوداني عمر البشير، صلاحياته كرئيس للحزب إلى نائبه، وقرر مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني "أعلى سلطة في الحزب" اليوم السبت، تأجيل المؤتمر العام المناط به اختيار مرشح للرئاسة في انتخابات 2020 المعلنة إلى أجل غير مسمى.

وأكد مجلس شورى الحزب الحاكم أن هذه الخطوة جاءت لإتاحة الفرصة أمام الحوار للاتفاق مع القوى السياسية المختلفة بمافيها المعارضة على رؤية لإدارة البلاد ومواجهة التحديات التي تحاط بها.

وأنهى مجلس شورى المؤتمر الوطني مؤتمره اليوم بغياب الرئيس السوداني عمر البشير، لأول مرة منذ تكوين الحزب في بداية التسعينيات .

وقال محمد الحسن الأمين، رئيس اللجنة السياسية لمجلس شورى المؤتمر الوطني، في تصريحات صحفية عقب المؤتمر مساء اليوم، إن المجلس ناقش مسودة إطار المفاهيم والتي تحمل رؤية متكاملة لمستقبل الحزب بمافيها تغيير اسم الحزب وإجراء إصلاحات سياسية داخله.

وأشار الحسن لحزمة قرارات صدرت عن المؤتمر بينها تكوين أربعة لجان إحداها تتصل بالحوار والأخرى بالتعامل مع القوى السياسية المختلفة بجانب لجان للنظر في الأزمة الاقتصادية والإصلاح السياسي.

وذكر الحسن أن المؤتمر دعا لرفع حالة الطوارئ حالما انتفت أسباب إعلانه، وتكليف المكتب القيادي للحزب للعمل مع القوى السياسية على فتح منافذ للحوار مع فئة الشباب لتجسير الفجوة بين الأجيال.

كما أشار إلى أن المؤتمر لفت الانتباه لضرورة معالجة استئناف الدراسة في الجامعات السودانية المختلفة بالتوافق مع الأجهزة المختصة.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير، اتخذ في الثاني والعشرين من فبراير الماضي حزمة قرارات بينها تجميد رئاسته لحزب المؤتمر الوطني وتحويل سلطاته لنائبه في الحزب أحمد هارون، فضلًا عن قرارات تتصل بإعلان حالة الطوارئ.