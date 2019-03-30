الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تعلن فتح باب التسجيل أمام قبول الطلاب

أعلن الدكتور ماتياس كناوت الرئيس التأسيسي للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تحالف الجامعات الألمانية والمكون من 11 جامعة، قرر فتح باب التسجيل أمام قبول الطلاب بالجامعة من خلال موقع الرسمي للجامعة WWW.GIU-UNI.DE، لافتا إلى أن هذه الجامعة الدولية تعد الأولى من نوعها في قارة إفريقيا، وأنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل 2020 في تخصصات الهندسة والمعلوماتية والحاسب الآلي والإدارة والتصميم.

وأكد الرئيس التأسيسي للجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الجديدة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر الجامعة الألمانية ببرلين بحضور السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر بألمانيا والدكتورأشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وممثل تحالف الجامعات الألمانية الشريك في المشروع - أن مصروفات الجامعة ستتراوح مابين 130 ألف جنيه و 150 ألف جنيه مصري ، وهي مصروفات متوسطة مقارنة بالتكلفة الحقيقية لهذا النوع من التعليم.

من جانبه، أكد السفير بدر عبد العاطي، أن مولد الجامعة الألمانية التطبيقية الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة يعد أبرز نتائج زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لألمانيا ويأتي متواكبا لتوجه الرئيس بالارتقاء بجودة التعليم المصري من خلال الشراكة مع كبريات الجامعات العالمية.

بدوره، قال الدكتور أشرف منصور، إن الجامعة الألمانية أصبحت الآن تتعامل مع المستحيل لصناعة المستقبل فنحن تخطينا مرحلة التعليم المتميز ووصلنا إلى أبعد من ذلك وهو كيف يشارك طلابنا في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات بحلول علمية على أرض الواقع.

وأشار منصور إلى أن مشروعي الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة هما أول نوعين من التعليم العالي الألماني يجتمعان خارج الحدود الألمانية، وهو ما يعكس ثقة ألمانيا في مصر.