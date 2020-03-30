إيناس عز الدين من الحجر الصحي بحميات إمبابة: محدش بيدعي المرض عشان «تريند»

ظهرت المطربة الشابة إيناس عز الدين، في فيديو لايف عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، من داخل الحجر الصحي بمستشفى حميات إمبابة، لتشكر كل من قام بالدعاء لها وأزرها في أزمتها، حيث كانت أعلنت عن اشتباه إصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها مؤخرًا من دولة المغرب.



وقالت إيناس في الفيديو أن لا أحد يحب أن يشتهر أو يكون تريند بذلك المظهر الذي تظهر به مشيرة إلى حالة الإعياء والمرض التي عليها، وأضافت أنه يمكن لأي فتاة أن تشتهر بوضع صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما يحدث الآن، وأنها إذا كانت تريد الشهرة كما يتهمها البعض فلن تقوم بالادعاء كذبا بإصابتها بمرض خطير يجعل كل الناس تخاف من الاقتراب منها أو تتعامل معها بحذر شديد جدا، بل ستخرج وتغني وتدندن وهي في أفضل أشكالها وأحوالها.

وتابعت أنها سعيدة جدا بإبتلاء الله لها فهو يخلص من زنوبها في الدنيا وهذا حب من الله، وأنها ليست خائفة ومتأكدة من أنها ستشفى وتعبر هذه المحنة.

ونصحت إيناس المتابعين، بأن لا يخافوا ولا يهلعوا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض، ولا يهربوا بل يقوموا بالإبلاغ، وذلك لكس لا يقوم بإلحاق الضرر بأطفاله أو أهله بنقل العدوي لهم، ولا يقل أنه لا يختلط بأحد فهو إذا لمس أي سطح يمكن أن ينقل العدوى بمن يلمسه بعده وهو لا يدري ولا ذنب له.

وطلبت من المتابعين ألا يخافوا من فيروس كورونا، فأي شخص يمكن أن يصاب بأي مرض في أي وقت، ويمكن أن يموت لأي سبب آخر، وطالبتهم بالاهتمام بمعناوياتهم، حيث أن المعنويات المرتفعة والجيدة تحسن من مناعة الجسم.