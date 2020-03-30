قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إنه من أنصار عودة العمل بشكل كامل وبكل قوة بعد انتهاء فترة الحظر، موضحًا ان الاقتصاد لا بد أن يعود للعمل بسرعة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «الحدث»، الأحد، أن القطاع السياحي اضطر إلى إغلاق أبوابه وتسريح ملايين العمالة، متسائلا: «لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين ؟ مشيراً إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدي لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام».

وتوجه باللوم لمن يتهمه عبر السوشيال ميديا أنه يفكر في مصلحته فقط، قائلا: «مصلحة إيه بس؟ حد في اليومين دول بيفكر في مصلحته بس؟ هذا اقتصاد دولة لا يمكن تعطيله بعد فترة حظر التجول لابد من استئناف العمل مع بعض الاجراءات الاحترازية وتقليص فترة الحظر".

ونصح ساويرس، رجال الأعمال بعدم شراء أسهم في البورصة، متابعًا: «نحن لم نصل إلى القاع، وأتوقع أن تهبط قيم الشركات الأسبوع المقبل بنسبة 10%.

وعن تأثر اقتصاده بفعل كورونا، أوضح أنه يستثمر الآن في خام الذهب، لافتًا إلى كونه (مُخزن للقيمة)؛ ما قلل تداعيات الأزمة.