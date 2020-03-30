الحكومة الأفغانية تستضيف وفد طالبان في سجن «باجرام» لبحث إطلاق سراح سجناء الحركة

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأفغانية ستستضيف وفد طالبان في سجن "باجرام"، وذلك لبحث إطلاق سراح سجناء الحركة، مشيرا إلى أن حركة طالبان - بدعم من الصليب الأحمر - سترسل وفدها إلى العاصمة كابول.

جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن الأفغاني نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وفي الوقت ذاته، قال جاويد فيصل المتحدث باسم مكتب الأمن القومي الأفغاني، إن إطلاق سراح سجناء "طالبان" قد تم إرجاؤه لفترة قصيرة.

وأضاف فيصل - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "لن يتم غدا إطلاق سراح السجناء، لقد وافقت طالبان في مؤتمر عبر الفيديو أمس على إرسال فريقها إلى كابول لإجراء مزيد من المناقشات التقنية مع حكومة أفغانستان".