حمادة صدقي: حسن شحاته اتفق مع أحد المسؤولين على تدريب المنتخب

كشف حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عن اتفاق أحد المسؤولين مع حسن شحاته على تدريب المنتخب الوطني الأول قبل الاستقرار على حسام البدري.

وقال صدقي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "حسن شحاتة اتفق مع أحد المسؤولين على تدريب المنتخب قبل تولي اللجنة الخماسية مسؤولية اتحاد الكرة".

وأضاف: "لقد تحدث معي عن تشكيل الجهاز وقرر الاستعانة بي في منصب المدرب العام ومعنا محمد شوقي وأحمد حسن في منصب إداري وكذلك عصام الحضري".

واختتم: "حسن شحاتة تعرض للظلم لوضعه في ترشيحات مع مدربين آخرين، إما يتم إسناد المسؤولية له مباشرة أو عدم ترشيحه من الأساس وذلك تقديرا لتاريخه وإنجازاته مع المنتخب".