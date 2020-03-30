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تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في روسيا

حازم حسن
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:40 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 10:40 م

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة في روسيا جراء عدوى فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم رصد كل الحالات في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية، وفقًا لقناة «روسيا اليوم»، بوفاة 4 مصابين في موسكو إثر إصاباتهم بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتائج فحوص الفيروس لديهم إيجابية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 13 حالة، فضلاً عن تسجيل 1836 إصابة بالمرض .

وذكر المركز أن المصابين تراوحت أعمارهم بين 76 و88 عامًا، وأنهم جميعا عانوا من أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب والأوعية، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بقواعد العزل الصحي الذاتي من قبل السكان في موسكو.


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