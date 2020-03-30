الزراعة: كل السلع موجودة ولا مبرر لارتفاع الأسعار

قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كل السلع الزراعية موجودة، مؤكدًا عدم وجود أي مبرر لارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن كل السلع متوافرة وكل الإنتاج موجود، مشيرًا إلى أن الدولة لديها سلع غذائية استراتيجية تكفي حتى عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن هناك شبه اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض والألبان، فضلًا عن تحقيق اكتفاء ذاتي في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى تصدير خمسة مليارات ونصف صادرات زراعية سنويًا سواء طازجة أو مصنعة.

وأكد متحدث الوزارة أن الصادرات الزراعية المصرية لم تتأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مطالبًا بتطبيق قانون الطوارئ، المنفذ بحق مخترقي حظر التجول، على التجار الذين يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها.

وأشار إلى أن منافذ وزارتي الزراعة والتموين لا تخضع لجشع التجار، ومفتوحة للمواطنين دون أي مشكلة، قائلًا إن أسعار المنتجات داخل المنافذ أقل من سعر السوق بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%.