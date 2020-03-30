الأردن تسجل خامس حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 268

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 268.

وقال وزير الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الاردنية - إن الحالات الجديدة توزعت على حالة واحدة بأحد الفنادق و5 حالات لمخالطين للمريض الذي توفي في الخدمات الطبية الملكية، ويتم حصر باقي الأعداد، وحالتين من محافظة اربد وحالة أخرى تم الحصول على اسمها من الخدمات الطبية.

وأشار الدكتور جابر إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5، متقدماً بالتعازي والمواساة لأسر المتوفين خاصة وللشعب الأردني عامة، مؤكداً أن أي فقيد هو فقيد للوطن.

ولفت إلى أنه قد تم شفاء 8 حالات غادرت مستشفى الأمير حمزة اليوم وهي لـ4 فرنسيين وأرجنتيني وعراقية وأردنيين اثنين ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 26.