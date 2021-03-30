 وزير النقل يلتقي سائقي القطارات للمرة الثانية خلال أسبوع - بوابة الشروق
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وزير النقل يلتقي سائقي القطارات للمرة الثانية خلال أسبوع

أحمد سعداوي
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 1:33 م

مصادر: الوزير شدد على الالتزام واتباع وسائل السلامة ومنع العبث الذي يتعرض له "بلف الخطر"
أجرى وزير النقل كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، زيارة لمعهد وردان الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية الذي يقدم برامج تدريبية دورية لقائدي القطارات ومساعديهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل العاملين بمرفق السكك الحديدية حفاظًا على سلامة الأرواح.
وقالت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الوزير التقى مجموعة من قائدي القطارات ومساعديهم للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، للتشديد على بعض الأمور المتعلقة باتباع إجراءات السلامة والأمان بالقطارات.
وكان الوزير، التقى مجموعة كبيرة من السائقين في أعقاب حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع الجمعة الماضية، ووجه قيادات هيئة السكك الحديدية لحتمية مراجعة برامج تدريب السائقين على الأنظمة الحديثة للجرارات وتأهيلهم نفسيًا للتعامل مع أي عارض داخل القطار أو على السكة أثناء رحلة القطار.
وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أن الوزير شدد على السائقين بضرورة الالتزام والتحلي بالمسئولية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بأعلى درجات الجدية لمنع تكرار الحوادث والحفاظ على الأرواح وعدم تكبد خسائر أخرى سواءً كانت مادية أو بشرية.
وأشارت المصادر إلى أن وزير النقل تطرق باستفاضة إلى ضرورة استعمال جميع وسائل الأمان داخل القطار، سواءً كانت باتباع جهاز التحكم الآلي في مسير القطارات ATC أو المراقبة الجيدة على مكابح الطوارئ أو "بلف الخطر" في العربات التي تتعرض أحيانًا للعبث من قبل البعض داخل القطار.


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