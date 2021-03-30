أمير كرارة يكشف عن صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب

كشف الفنان أمير كرارة، عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام.

ونشر كرارة، الصورة على إنستجرام، وعلق قائلاً: "غفران الغريب، نسل الأغراب".

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، إذ يضم العديد من كبار النجوم، من بينهم أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وإنجي المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي، وتأليف وإخراج محمد سامي.

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