ميركل تبرر القواعد الجديدة الخاصة باستخدام لقاح استرازينيكا

بررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القواعد الجديدة الخاصة باستخدام لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا والتي قصرتها على الشريحة العمرية التي تزيد عن 60 عاما بأنها خطوة ترمي إلى توفير الثقة في تطعيمات كورونا.

وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء:" الثقة تنشأ من معرفة أنه تم تتبع كل حالة اشتباه وكل حالة فردية".

وأضافت ميركل أن تقديرات اللجنة الدائمة للتطعيم تشير إلى أن البلاغات عن الحالات اللافتة للنظر بعد تطعيم كورونا، نادرة جدا لكن لا يمكن تجاهلها.

ورأت ميركل أن من حسن الحظ توافر لقاحات مختلفة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات القيام بشكل مشترك بتوضيح التغييرات الضرورية في خطط حملات التطعيم اللاحقة بتعزيز مشاركة عيادات الأطباء، وقالت إن التغلب على الجائحة تدريجيا ممكن من خلال زيادة توريدات اللقاحات.

ومن المنتظر استخدام لقاحات استرازينيكا في العادة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من غد الأربعاء، وسيتم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بأخذ اللقاح وفقا لقرار وزراء الصحة الألمان " بعد أخذ الرأي الطبي وتحليل المخاطر الفردية والتوعية الدقيقة".