النرويج تتوقع تلقيح جميع البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بحلول منتصف يوليو

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أشارت سيناريوهات التطعيم المحدثة التي نشرها المعهد النرويجي للصحة العامة إلى أنه من المتوقع أن يحصل جميع البالغين المصابين بأمراض على جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية أبريل.

وأشار المعهد إلى استمرار التطعيم بلقاح استرازينيكا في البرنامج وأن بعض الفئات المعرضة للخطر ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما لا يتلقون اللقاح.

وكانت النرويج قد مددت تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا لدراسة الحالات الشديدة النادرة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تمنح السلطات في النرويج الأولوية للقاح جونسون آند جونسون في نهاية برنامج التطعيم.