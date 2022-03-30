سفير المملكة: 30 مليار دولار قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر

قال أسامة نقلي سفير السعودية لدى مصر، إنّ المملكة تضخ استثمارات كبيرة للقطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في كل دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "من الأولى أن يتم توجيه جزء من هذه الاستثمارات إلى مصر في ظل العلاقات التي تربط بين البلدين".

ولفت إلى أنّ القطاع الخاص السعودي كان أول استثمارات أجنبية تدخل مصر، مؤكّدًا أن هذه الاستثمارات مستمرة حتى اليوم، وقد تجاوزت 30 مليار دولار حتى الآن.

وأشار إلى أنّ الاستثمارات مفتوحة أمام البلدين وتتم من خلال التنسيق والتشاور والتباحث المشترك من قبل المختصين في البلدين من أجل توجيه الاستثمارات على النحو الذي يخدمهما سواء كان استثمارًا صحيًّا أو عقاريًّا أو تجاريًّا أو زراعيًّا وفي مختلف المجالات المتاحة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السعودية، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين.

وشددت على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر.