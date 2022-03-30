الزمالك يتغلب على سبورتنج بدوري محترفي اليد

استطاع نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، الفوز على نادي سبورتنج في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدورة المجمعة الثانية بالمرحلة الثالثة والأخيرة ببطولة دوري المحترفين للرجال، حيث انتهت المباراة التي جمعت بينهما بنتيجة 38-28.

وعلى جانب اخر، استطاع النادي الأهلي الفوز على طلائع الجيش اليوم بنتيجة 24-21.

ومن المقرر، أن يصطدم نادي الزمالك في الجولة المقبلة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، فيما يواجه طلائع الجيش نظيره سبورتنج.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الأهلي.