استطلاع يكشف تفوق ترامب على بايدن

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات السياسية الأمريكية في جامعة هارفارد، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن إذا جرت الانتخابات الرئاسية في اليوم الحالي.



ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية أظهر الاستطلاع، أنه في حال أقيمت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الوقت الحالي، سيحصل ترامب على 47 % من الأصوات مقارنة بنسبة 41 % لبايدن.



أما نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فجاءت نتائجها في الاستطلاع أسوأ بكثير، حيث اختار 49% من المشاركين ترامب، مقابل 38 % لهاريس.



وفي الوقت الذي أعلن فيه بايدن نيته اعتزامه الترشح لولاية ثانية، أثار مرارًا فكرة الترشح لانتخابات 2024، لكنه لم يكشف صراحة عن نواياه خوض حملة رئاسية.



وقد ألمح الرئيس الأمريكي السابق مرارا إلى أنه يفكر في محاولة أخرى للرئاسة، ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين القاعدة المحافظة للحزب الجمهوري.، وفق الصحيفة.



وقال مارك بن، المدير المشارك لاستطلاع "هارفارد" إن "تفوق ترامب المبكر على كل من هاريس وبايدن يتحدث عن شعبية الرئيس السابق وأكثر عن التحديات الحالية التي تواجه إدارة الرئيس بايدن مع الناخبين.



ووفقا للتقرير، يواجه الديمقراطيون معدلات تأييد عامة منخفضة، بالإضافة إلى إشارة ترامب إلى أنه من المحتمل أن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024.