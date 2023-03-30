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علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسحب تنظيم كأس العالم للشباب 2023 من دولة إندونيسيا، بسبب رفض الحكومة استضافة بعثة منتخب الكيان الصهيوني على أراضيها.

وكانت مظاهرات شعبية قد اندلعت في إندونيسيا خلال الأيام الماضية، رافضة مشاركة منتخب الكيان الصهيوني في نهائيات كأس العالم للشباب، والتي ستقام خلال شهر مايو القادم.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: «عندي فكرة مجمونة شوية، فيفا قرر سحب تنظيم كأس العالم للشباب مواليد 2003 من دولة إندونيسيا».

وأضاف: «مصر تمتلك بنية تحتية قوية حاليًا، وتستطيع استضافة أي بطولة كبرى».