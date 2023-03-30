ذكرت صحيفة «موندو ديبورتفيو» الإسبانية القريبة من نادي برشلونة أن الفريق الكتالوني سيكرر سياسة الموسم الماضي لمحاولة التعاقد مع لاعبين بدون عقد، بسبب الصعوبات المالية.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة وضع 3 لاعبين للتعاقد معهم في انتقالات الصيف وهم إينيجو مارتينيز وإلكاي جوندوجان وبيير إيمريك أوباميانج.

وذكر التقرير أن إينيجو مارتينيز (31 عامًا) يرغب في العودة إلى برشلونة بعد قطع علاقته بأتلتيك على الرغم من العروض المقدمة من أتلتيكو وإنتر ونابولي. اختار قلب دفاع الباسك اللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ثاني اللاعبين هو إيلكاي جوندوجان (32 عامًا) الذي لم يجدد لمانشستر سيتي الانجليزي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

كما سيكون الجابوني بيير إيمريك أوباميانج (33 عامًا) هو الخيار الثالث أمام إدارة برشلونة في إطار رغبة النادي في الي يريد خفض النفقات على جميع المستويات.