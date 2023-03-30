رئيس اتحاد جدة: نستهدف التعاقد مع لاعبين عالميين بوزن دي ماريا في انتقالات الصيف

قال أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، إن طموح إدارة ناديه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة أصبح كبيرًا، موضحًا أنه يتطلع التعاقد مع لاعبين عالميين بوزن الأرجنتيني دي ماريا.

وأضاف الحائلي في تصريحات تليفزيونية: «على مدار العاميين الماضيين، عالجنا العديد من الأزمات المالية في نادي الاتحاد، واستوفينا جميع معايير الرخصة الآسيوية، والآن موعدنا مع الخطوة الكبرى».

وتابع: «تعاقد النصر مع البرتغالي رونالدو أفاد الكرة السعودية بشكل كبير، في السابق كان اللاعبون العالميون يرفضون الانتقال إلينا، والآن هم من يعرضون أنفسهم علينا».

وأوضح: «في انتقالات الصيف طموحنا أصبح كبيرًا، ونتطلع لضم لاعبين عالميين بوززن الأرجنتني دي ماريا وربما أكبر».

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات ناديه مع دي ماريا، قال: «أي شيء يخص هذا الموضوع سيكون في شهر مايو القادم، لأننا حاليًا أمامنا معترك في بطولتي الدوري وكأس الملك».