تشد من يقرأها لعالم بعيد، هكذا هي ألف ليلة وليلة منذ أن سردتها فتاة حكيمة تمكنت من هزيمة السيف بالحكاية لتكون في تلك الحكايات ما يسلي المهمومين عن أحزانهم، ويعطي حكمة وعبرة لمن يريد المعرفة. تحمل الكثير من الطرائف والعجائب في عالم فريد يعج بالملوك المتصارعين على السلطة والحسناوات اللاتي يتلاعبن بمقاليد الحكم والسحرة والجن وكثير من القصور والبساتين من العصور الغابرة.

وتحكي "الشروق" ما روته شهرزاد من حكاية علاء الدين أبو الشامات التي حاكتها من وحي الخيال للملك شهريار مع العلم بوجود بعض الاختلاف بتفاصيل الحكاية الواردة بألف ليلة وليلة عن الحكاية المتداولة بين الناس عن علاء الدين.

مكث علاء الدين أياما حزينا في قصره على زوجته زبيدة العدوية، التي ظن وفاتها بعد أن دفن الجنية التي تمثلت على هيئة جثتها بعد اختطاف زبيدة.

لاحظ الخليفة هارون الرشيد تغيب علاء الدين عن الديوان، فأراد أن يواسيه فأعطى لوزيره جعفر البرمكي 10 آلاف دينار، وقال له إن يأخذ علاء الدين للسوق ويشتري له جارية علها تسليه بعد زوجته.

صادف ذهاب علاء الدين لانتقاء جارية، أن والي بغداد الأمير خالد كان ذاهبا لشراء جارية لابنه وكان قبيح المنظر لا يفهم شيئا بالفروسية لذلك لم يكن أحد يرضى بتزويجه ابنته وكان الحل شراء جارية له.

لفتت نظر علاء الدين جارية فائقة الحسن والجمال تدعى ياسمين، وقد رآها بنفس الوقت ابن الوالي فظل الوالي يزايد وعلاء الدين يزيد بالسعر حتى شري علاء الدين ياسمين وكان ابن الوالي قد تعلق بها تعلقا شديدا.

أعتق علاء الدين ياسمين وتزوجها وأحبها حبا كثيرا، وأما ابن الوالي فظل طريح الفراش لشدة حبه لياسمين ما جعل والدة ابن الوالي -التي تدعى حظلظم بظاظة- تسعى بكل وسيلة لعلاجه.

كانت زوجة الوالي ذات يوم جالسة مع والدة سارق سجين قد حكم عليه الخليفة بالسجن مدى الحياة فقصت عليها أمر ولع ابنها بياسمين التي صارت زوجة لعلاء الدين وأصبح من المستحيل أن تكون لابنها فوعدت أم السارق -وكان يدعي أحمد قماقم- أنها ستجعل ابنها يتخلص من علاء الدين ولكن ذلك لن يكون إلا بعد الإفراج عنه.

سعت زوجة الوالي لإقناع زوجها بالتشفع لقماقم السارق، ففعل بعد إلحاحها وفكوا قيد السارق على دكة المغسلة وكان الخليفة قد حلف أن لا يفك قيد قماقم إلا على دكة تغسيل الموتى.

وتم تعيين قماقم السارق مقدما بالدرك ولكن أمه دعته ليخلف توبته ويعود للسرقة من أجل الخلاص من علاء الدين تلبية لطلب زوجة الوالي.

تسلل قماقم ليلا لقصر الخليفة ولم يكن فيه فبحث حتى وجد بذلة الخليفة وخاتمه ومصباحا من الجواهر كان يعتز به فأخذ الحاجيات وتسلل لقصر علاء الدين ودسها تحت البلاط وأبقى المصباح معه.

علم الخليفة بالسرقة وغضب وحلف بشنق السارق وأرسل قماقم السراق وكان مقدما للدرك يفتش بين البيوت وأولها بيوت المقربين الوزير جعفر وعلاء الدين أبو الشامات رئيس الستين.

ذهب قماقم لبيت علاء الدين ومعه القضاة والشهود، فرحب به علاء الدين وسمح له بالتفتيش وكان قماقم يعلم مسبقا أين خبأ المسروقات فنقض البلاط وأخرجها ولم يعد لعلاد الدين مفر من المشنقة وبطش الخليفة.

زاد في غضب الخليفة أنه علم أن علاء الدين خلف السرقة إذ كان يقربه منه ويحبه، ولكن أمر بعلاء الدين أن يشنق.

علم أحمد الدنفي مقدم ميمنة الخليفة بأمر علاء الدين، وكان صديقه فتعاون مع علي الزيبق واتفقا مع الشانق أن يبدل علاء الدين بمتمرد من الشيعة كان محكوما بالإعدام فتم ذلك وأخذ الدنفي علاء الدين وهرب به خارج العراق.

وأما عن ياسمين فكانت حملت من علاء الدين ولكن زوجة الوالي أرسلت وأسرتها، وأمرتها أن تكون طوع ابنها قبيح الهيئة فتمنعت وقالت إنه ليس بأي مذهب أن تكون الزوجة لأحد غير زوجها فعاقبتها زوجة الوالي أن جعلتها جارية طباخة حطابة حتى تتأدب وأما ابن الوالي فقد تمكن منه عشق ياسمين وآلمه رفضها له حتى مات من حسرته.

وأما علاء الدين أبو الشامات فقد فر به الدنفي حتى أخذه للإسكندرية وشري له دكانا يعيش منه.

وأما ابن علاء الدين الذي أنجبته ياسمين، فقد سمته "أصلان"، وقد دخلت محبته قلب الوالي فتبناه بعد وفاة ابنه وكان الوالي فارسا ماهرا فدرب أصلان على فنون الفروسية.

وعن ما سيكون من أصلان من الانتقام لأبيه علاء الدين، وما سيدور بين علاء الدين وملكة القراصنة مع الخرزة السحرية وبساط الريح، فهو ما سيتم سرده بالجزء الأخير من حكاية علاء الدين أبو الشامات.