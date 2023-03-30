الأهلي يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي دوري سيدات الطائرة

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تأهل الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لنهائي بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الأهلي بقيادة مديره الفني حمدي الصافي للمباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا عماد نوار بنتيجة 3-0.

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، وجاءت نتائج أشواطه كالتالي: "25-14، 27-25، 25-21".

وكان الأهلي قد فاز أمس على الفريق السكندري أيضًا بثلاثية نظيفة ليضمن الصعود للنهائي حيث يلعب هذا الدور بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3" ويصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

وتنتظر سيدات الأهلي في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الزمالك ونظيره وادي دجلة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره سبورتنج السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة 6 أكتوبر الدولية.