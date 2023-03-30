محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الكوبري بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية امتدت لما بعد منتصف ليل أمس لمُتابعة أعمال رصف وتطوير شارع الكوبري بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد ميدان حورس بعد نفق شعراوي، الذي تم تطويره من خلال تغيير الرخام المُتهالك الخاص بالتمثال مع تركيب إنترلوك على أرصفة الميدان، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية، موجهاً بالاهتمام الدائم بالنظافة العامة لكل الميادين العامة والاهتمام بالمنزرع بها والري بشكل دوري للحفاظ على المظهر الجمالي.

كما تفقد أعمال تطوير وزراعة الحديقة أمام سنترال بنها (١)، والتي تم نقل نقطة تجمع القمامة حولها وتشجير الحديقة بالكامل، موجهاً بسرعة إعادة طلاء المبنى الخدمي داخل الحديقة بألوان أخرى لتحسين الرؤية البصرية.

وتابع المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الكوبري والتي تتم تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، من الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عالٍ يسمح باستيعاب حجم السيارات والمارة عليه وتسيير حركة المرور، مُشدداً بضرورة تسوية أسفلت الشارع الرئيسي بالشوارع الفرعية مع التأكيد على رفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الرصف.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء تطوير ميدان شارع المديرية القديم المتقاطع مع شارع الكوبري، من حيث زراعته وتشجيره وتركيب كشافات إنارة ديكورية مع تركيب بلاط الإنترلوك حول الميدان للإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتطوير الميادين العامة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.