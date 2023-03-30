إيمان العاصي: مش مسمحاك يارامز

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد أن وقعت ضحية اليوم في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، من تقديم الفنان رامز جلال.

وفى أول تعليق من إيمان العاصي بعد حلقتها مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند، نشرت صورة تجمعها مع رامز جلال من خلال حسابها الشخصي إنستجرام، وعلقت قائلة :" مش مسمحاك يارامز ".

ووجه الفنان رامز جلال، رسالة إلى الفنانة إيمان العاصي، بعد انتهاء حلقتها ببرنامج «رامز نيفر إند»، الذي يعرض على قناة Mbc مصر.

وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامحيني يا إيمان، الغسالة ملهاش أمان».

كما علق الجمهور بطرافة، مستعينا بمشهد ضرب محمد رمضان، لشقيق إيمان العاصي في مسلسل "جعفر العمدة"، وكأن رمضان سيعتدي بالضرب على رامز جلال، انتقامًا لإيمان العاصي.

ونفذ رامز مقلب "الغسالة" في الفنانة إيمان العاصي، والذي بدأ بجلوسها على طاولة لتناول الطعام.

وانفعلت بسبب اشتعال النيران بالقرب منها أثناء تقديم الطعام لها.

وبعد انتهاء المقلب، انفعلت إيمان العاصي على رامز الذى كشف عن نفسه، وبدأت بضربه مرددة "أنا بكرهك أوي، أنت بتستعبط".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي تشارك، خلال الموسم الرمضاني، بمسلسل «جعفر العمدة»، على قناة DMC، مع: محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وزينة، وعصام السقا، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة، وهالة صدقي، وإخراج محمد سامي.