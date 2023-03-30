السعودية تخصص مواقع لكبار السن وذوي الإعاقة ضمن تسهيلات عمرة شهر رمضان

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جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمسجد الحرام وتهيئتها، وذلك ضمن مبادرة "إنسانيون".

ووفرت المبادرة جميع الخدمات والتسهيلات التي تعين الأشخاص ذوي الإعاقة على أداء العبادة بكل يسر وراحة، من حيث توفير وجبات إفطار للصائمين وتقديم الضيافة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية برئاسة شئون الحرمين عمر بن سليمان المحمادي جاهزية الخدمات الإنسانية، وتوفير البيئة الآمنة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء تجربتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.

وأيضا استقبال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث سبل التعاون المشترك مع الجهات المعنية لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وذلك لتحقيق الجودة والتميز.