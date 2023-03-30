محافظ قنا يترأس مجلس الصحة الإقليمي لمتابعة مستجدات الوضع الطبي بالمحافظة

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الوضع الطبي بالمحافظة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحة الإقليمي لمحافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، حسام حموده سكرتير عام المحافظة، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور على ربيع مستشار رئيس الجامعة للشئون الطبية، والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، ومديرى المستشفيات، ومديري الإدارات الصحية بمديرية الصحة.

و أشار محافظ قنا إلى أن مستوى التنسيق بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية شهد طفرة كبيرة خلال الأشهر الماضية ، وهو ما انعكس بالإيجاب على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتخفيف أعباء الإنتقال إلى المحافظات المجاورة، موجها بضرورة استمرار التعاون التام بين جميع المستشفيات من خلال توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن، وإتاحة المكان المناسب أمام المريض لتلقي الخدمة الطبية.

كما استمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلى حول جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، أنه يوجد بالمحافظة 26 مستشفى متنوعا ما بين حكومية وخاصة، تضم 2288 سريرا، بالإضافة إلى 247 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية، ووحدات رعاية طفل، و15 بنك دم ما بين حكومي وخاص، و73 غرفة عمليات حكومية وخاصة، و209 أسرة عناية مركزة و432 ماكينة غسيل كلوى حكومي وخاص، و33 سرير عناية أطفال، و64 سرير عناية حديثى الولادة، و446 حضانة أطفال حكومي وخاص، و66 نقطة إسعاف منها 40 نقطة على الطرق السريعة و26 نقطة داخل المدن، تضم 109 سيارة إسعاف.

كما عرض وكيل وزارة الصحة بيان تفصيلى تضمن الوضع الراهن في قطاع الصحة، والإمكانيات المتاحة من حيث المنشآت والتجهيزات الطبية ، والقوى البشرية (أطباء – تمريض – فنيين)، ونسب العجز في التجهيزات ، والكوادر الطبية، والمقترحات والتوصيات التي من شأنها القضاء على المشكلات التي تواجه القطاع الطبي بالمحافظة، ومن ثم الوصول بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين إلى درجة مثالية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيناس فاروق، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المواطنين خلال الفترة الماضية، شملت مبادرة صحة المرأة واستفاد منها 888 الف و786 سيدة بمراكز المحافظة المختلفة، ومبادرة حملة الانيميا والتقزم حيث تم فحص 364 ألفا و504 طلاب وطالبة بمدارس الريف بالمحافظة، ومبادرة فحص وكشف ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة حيث تم فحص 149 ألفا و571 طفلا، ومبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث تم فحص 117 ألفا 857 مواطنا، ومبادرة صحة الأم والجنين، حيث تم فحص 71 ألفا و78 سيدة، وبرنامج الرعاية الصحية والأساسية المستمرة لكبار السن، حيث تم فحص 23 ألفا و813 من كبار السن، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية، وتم فحص 3 آلاف و396 حالة، كما أنه تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.

كما شهد الاجتماع نقاشات وتبادل للآراء والمقترحات بين أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ، ومديرى المستشفيات والإدارات الصحية بمديرية الصحة، بشأن التنسيق بين المستشفيات لتحويل الحالات الحرجة التي تتطلب تدخل جراحي، كما تم مناقشة موقف المشروعات الخاصة بقطاع الصحة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة والخطط الإستثمارية للمحافظة، ووزارة الصحة والسكان.