 الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد - بوابة الشروق
الخميس 30 مارس 2023 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

تايوان (الصين) (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 7:30 م
أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-2 دي" مساء اليوم الخميس؛ لوضع أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد في الفضاء.

وتم إطلاق كوكبة من الأقمار الاصطناعية من طراز "بايسات-1" في الساعة 650 مساء (بتوقيت بكين) اليوم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، قبل دخولها إلى المدار المحدد مسبقا،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبشكل أساسي، ستقدم تلك الكوكبة خدمات تجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد.

وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 469 لصواريخ "لونج مارش" الحاملة.

ولدى الصين محطتها الفضائية تيانجونج (القصر السماوي)، واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، كما تشغل بالفعل بنجاح مركبة استكشاف على سطح المريخ. كما قامت بعدة مهام إلى القمر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك