الصين تطلق أقمارا اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد

أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز "لونج مارش-2 دي" مساء اليوم الخميس؛ لوضع أقمار اصطناعية جديدة للاستشعار عن بُعد في الفضاء.



وتم إطلاق كوكبة من الأقمار الاصطناعية من طراز "بايسات-1" في الساعة 650 مساء (بتوقيت بكين) اليوم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، قبل دخولها إلى المدار المحدد مسبقا،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وبشكل أساسي، ستقدم تلك الكوكبة خدمات تجارية لبيانات الاستشعار عن بُعد.



وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 469 لصواريخ "لونج مارش" الحاملة.



ولدى الصين محطتها الفضائية تيانجونج (القصر السماوي)، واستثمرت بكين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، كما تشغل بالفعل بنجاح مركبة استكشاف على سطح المريخ. كما قامت بعدة مهام إلى القمر.