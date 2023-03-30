موسكو: كييف تتجاهل سلامة محطة زاباروجيا ومستعدة للتضحية بها لتحقيق طموحاتها السياسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن كييف تتجاهل قضية سلامة محطة زاباروجيا النووية، ومستعدة للتضحية بها لأجل طموحاتها السياسية.

وأضاف ريابكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس- أن موسكو ستواصل إبلاغ واشنطن طوعا بعمليات إطلاق الصواريخ على الرغم من تعليق تبادل المعلومات بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مشيرا إلى أن كييف ورعاتها الأمريكيون يتخذون موقفا مدمرا بشأن المنطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا.

وأوضح أن بلاده تسجل الانتهاكات الأمريكية لمعاهدة ستارت؛ لأن واشنطن لم تسلم موسكو ما يفيد بتعليق تنفيذ التزاماتها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمعاهدة "نيو ستارت" برفضها الإبلاغ عن عمليات إطلاق الصواريخ.

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو على تواصل دائم مع مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، وأن العمل على إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محطة زاباروجيا متواصل.