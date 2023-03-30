ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة الفلبين إلى 31 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق عبارة "إم في ليدي ماري جوي 3" قبالة سواحل مقاطعة "باسيلان" في الفلبين إلى 31 شخصا وذلك بعد العثور على مزيد من الجثث داخل الحطام المتفحم.

وقال حاكم المقاطعة "جيم هاتمان ساليمان" -حسبما نقلت صحيفة فلبين ستار الفلبينية" اليوم الخميس- إن السلطات انتشلت 31 جثة حتى الآن.

وكان "ساليمان" قد قال في وقت سابق إن 14 شخصا أصيبوا فيما لايزال سبعة آخرون في عداد المفقودين.. مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المفقودين لأن عدد الركاب المدرجين في قائمة السفينة تجاوز الـ 205.

وتمكن رجال الإنقاذ، بمن فيهم خفر السواحل الفلبيني والصيادون، من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق في العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في مقاطعة باسيلان.

يذكر أن السفينة "إم في ليدي ماري جوي 3" اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة "بالوك-بالوك" والتي كانت في طريقها إلى مقاطعة "سولو" قادمة من "زامبوانجا".