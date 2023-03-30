إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل عامل بكافيتريا في الإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود، اليوم الخميس، أوراق كل من: "إ.ش.ج"، و"أ.ش.ج"، شقيقين، إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد من شهر مايو المقبل موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بقتل "إ.ح.إ"، عامل بكافيتريا، وذلك في القضية المقيدة برقم 10007 لسنة 2022 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول قيام شقيقين بالتعدي على شخص ما أدى إلى مصرعه، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة أنه وعلى أثر حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهم الأول تواصل مع شقيقه وأبلغه بما حدث، فتوجه كل منهما إلى محل عمله في أحد الكافيتريات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول حملَ شومه وترصد المجني عليه مستترًا خلف إحدى السيارات، وعند خروج من عمله مستقلًا دراجة بخارية، سدد له ضربه قوية فسقط على الأرض، وعندئذ حضر الثاني وانهالا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم في مناطق متفرقة من الجسد، فأحدثا به عدة إصابات أودت بحياته، ولاذا بالفرار.

وأوضحت التحقيقات أنه وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى العام فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة، فتم تحرر محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات وترصد تحركات المتهمين تم ضبطهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن تقرير الصفحة التشريحية لجثمان المجني عليه أظهر حدوث ضرب بجسم حاد "شومه" أو ما في حكمها، وسحجات في الوجه تنشأ عن مصادمة واحتكاك بأجسام رضية، وإصابة في الرأس عبرة عن شرخ في قاع الجمجمة، ونزيف في المخ أدى لتعرضه إلى غيبوبة، وتضاعف ذلك بالتهاب رئوي انتهى بوفاته.

وبإحالة المتهمين إلى الدائرة القضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقهما قررها المُقدم، بعضوية لمستشارين: شريف محمد مجدي الجندي، ورامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة، مصطفى عبد العظيم.