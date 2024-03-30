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زيلينسكي يقيل عددا من مستشاريه

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 6:50 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 6:50 م

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عدة مستشارين وسط الوضع العسكري الصعب الراهن في أوكرانيا في تصديها للحرب الروسية.

وشمل القرار سيرهي شيفير مساعد زيلينسكي الذي شغل منصبه منذ 2019، وفقا لمرسوم نشر اليوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن متحدثا صحفيا برر الإقالات بـ"اختيار أفضل الأفراد" في المكتب الرئاسي.

واستبدل زيلينسكي عددا من المسئولين الكبار عدة مرات في الأشهر القليلة الأخيرة.

وحدثت ضجة في فبراير عندما تمت إقالة رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوجني ليحل محله أوليكسندر سيرسكي.

وبعد ما يربو على سنتين من بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة، بات الوضع الآن في أوكرانيا على الجبهة صعبا للغاية، ويرجع هذا جزئيا إلى تذبذب واضطراب المساعدات الغربية.

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