الصحة الفلسطينية: الاحتلال لا زال يحتجز 30 مريضا و60 من الطواقم الطبية داخل مشفى الشفاء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة، إنه بعد مرور أسبوعين على اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي لازال هناك 107 من المرضى المحاصرين الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء ودون كهرباء ودون دواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين، بالإضافة إلى 60 من الطواقم الطبية.

وأكدت أن الاحتلال منع كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية وتحذر وزارة الصحة بأن حياة هؤلاء المرضى في خطر محدق و ندعو الجميع لتحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تحتل المشفى وتقوم بأعمال تخريب في الأقسام وحملة اعتقالات طالت ألف مواطن.