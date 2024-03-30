 فريدة الشوباشي تتحدث عن انتشار الحجاب بالمجتمع.. ما علاقة السياسة والإخوان؟ - بوابة الشروق
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فريدة الشوباشي تتحدث عن انتشار الحجاب بالمجتمع.. ما علاقة السياسة والإخوان؟

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 1:11 ص

اعتبرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي عضوة مجلس النواب، أن انتشار الحجاب في المجتمع هو مشروع سياسي.

وقالت خلال مقابلة مع قناة الحدث اليوم، عُرضت الجمعة: «القيادي الإخواني عصام العريان له تصريح شهير إنهم بلغوا الأمريكان شوفوا المحجبات في الشوارع كتير أد إيه هتعرفوا إن إحنا اللي جايين نحكم».

وأضافت: «إنت مالك أنا مخبية شعري ولا لأ.. هو الشعر ده هو اللي بيجنن الرجالة العرب والمسلمين فده بيحط من قدر المسلم».

وأشارت إلى أن بعض العلماء ذكروا أن المرأة التي تُظهر بعضًا من شعرها يحق لزوجها أن يشك في نسب أبنائه منها، واصفة ذلك بـ«الجنان غير المسبوق».

وشددت الشوباشي، على أن الإنسان يُقدَّر بمساهمته في المجتمع واستقامته، موضحة أن حياتها خالية من الهفوات.

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